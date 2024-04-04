В Витебской области раскрыли убийство 25-летней давности 5 4.04.2024, 10:26

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Задержали двух мужчин.

Летом 1998 года на берегу реки в Сенненском районе был обнаружен труп 26-летнего жителя Орши с признаками насильственной смерти. Сразу раскрыть это преступление не удалось, сообщает пресс-служба МВД.

При проверке связей жертвы сотрудники милиции через 25 лет вышли на след четверых подозреваемых. Они установили, что в 90-е годы погибший занимался незаконным оборотом наркотических средств, которые доставлял из России для продажи в Беларуси. В день убийства он с партнерами по наркобизнесу отдыхал на природе. В ходе возникшего между ними конфликта 38-летний знакомый несколько раз выстрелил в потерпевшего. Чтобы избавиться от трупа, подельники привязали к его шее гирю и сбросили тело в реку.

Спустя 14 лет двое из фигурантов, участвовавших в убийстве, умерли. Еще двоих на днях задержали в Орше.

Ранее возбужденное уголовное дело следователи переквалифицировали на убийство, совершенное из корыстных побуждений.