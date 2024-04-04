Взорваться может когда угодно: Россия провоцирует очередную войну в Европе 1 4.04.2024, 10:32

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Москва хочет отвлечь внимание от Украины.

Западные Балканы – место, где вот-вот может разразиться межэтнический или территориальный конфликт. Опасные настроения до сих пор царят в регионе, все страны которого стремятся в Евросоюз, что делает его очень уязвимым перед российской пропагандой.

Обеспокоенность возможным кризисом побудила Вашингтон обнародовать секретные данные, касающиеся развития событий в регионе. В докладе управления национальной разведки говорится, что в 2024 году на Балканах ожидается повышенный риск межэтнического насилия. Генсек НАТО Столтенберг в конце прошлого года предупредил, что Россия планирует дестабилизировать ситуацию на Балканах, а министр иностранных дел Британии Камерон напомнил об обеспокоенности в январе.

Учитывая перспективу членства в ЕС, большинство стран региона пытаются придерживаться внешнеполитической линии союза в отношении агрессии РФ. Единственным исключением является Сербия, которая стремится к Западу, но продолжает активно дружить и с Россией, получает новое вооружение от РФ и не присоединилась к санкциям после начала полномасштабной войны.

Как Путин может попытаться расширить российское влияние и создать еще один конфликт в Европе – в материале OBOZ.UA.

Пламя разжечь легко, а спички есть кому подать

Кремль все более активно ищет возможность создать на территории Европы еще один военный конфликт. Потенциально таким местом всегда выступает Молдова из-за оккупированного россиянами Приднестровье. Но в Европе есть еще одно взрывоопасное место – Западные Балканы. Некоторую стабильность на этой территории приносит фактор НАТО, ведь Хорватия, Албания, Черногория и Северная Македония – члены Альянса. Но Кремль смотрит и на другие страны, где до сих пор имеет большое влияние – Сербию, этнически разделенную Боснию и Герцеговину и Косово.

Что касается всеобщего влияния России на Балканах, то рассказы о «братстве» славянских народов, общей религии и культуре уже давно признаны пропагандистским мифом. В настоящее время единственная серьезная возможность влияния россиян на Балканах – энергоресурсы. Деньги от продажи нефти и газа идут на пропагандистские проекты и финансирование пророссийских партий региона, местных активистов и СМИ и, конечно же, подкуп политиков.

Пока все внимание приковано к Украине, Россия умело пользуется этническими проблемами Сербии, поскольку она все еще угрожает вторжением Косово, а сербские пророссийские сепаратисты угрожают Боснии распадом. Недавние столкновения между Сербией и Косово подтверждают, что потенциальная война на Балканах возможна.

Путин стремится извлечь выгоду из этой незавершенной истории. Он знает, что если страны-члены НАТО снова будут вовлечены в поддержание порядка на беспокойных Балканах, это в определенной степени отвлечет Запад от поддержки Украины.

Косово: провокации не прекращаются

В бывшем регионе Сербии, который ни сербы, ни россияне не признают как независимое государство, до сих пор находятся несколько тысяч миротворцев НАТО. При этом в сентябре 2023 года тридцать хорошо вооруженных этнических сербов, которых, как утверждает Косово, обеспечила Сербия, напали на полицейский патруль в Косово, в результате чего погибли четыре человека.

Президент Сербии Александар Вучич отрицает, что вооружал нападающих. Так или иначе, но ситуация тогда развивалась очень угрожающе. Сербские военные были приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как в результате беспорядков, устроенных этническими сербами в Косово, пострадали около 100 солдат НАТО. Это заставило Североатлантический союз направить туда еще несколько сотен миротворцев.

«Хотя через несколько дней Сербия и отступила от границы, но очевидно, что Белград и Москва готовят вторую кампанию насилия и провокаций на 2024 год. Путин явно поощряет сербов оказывать давление на правительство Косово. Россия проводит операции влияния с пропагандой войны в Сербии и отправляет оружие. Китай тоже поставляет оружие», – считает Джеймс Ставридис, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО.

Сербия пообещала увеличить военные расходы в этом году и продолжает размещать вблизи главной базы НАТО в Косово так называемый гуманитарный центр под контролем РФ, который, по мнению западных чиновников, служит российским шпионским центром.

Сербы, похоже, жаждут повода для действий – в феврале 2024 года Белград заявил, что запрет в Косово использования сербского динара в качестве валюты равнозначен этнической чистке.

Конфликт может легко перекинуться на соседнюю Северную Македонию, члена НАТО.

Босния: ситуация опасная

Однако Косово на сегодняшний день – не единственная горячая точка на Балканах. Путин также стремится дестабилизировать зыбкий мир в Боснии и Герцеговине, которая разделена на три основные этноконфессиональные группы – мусульман-боснийцев, сербов и хорватов. В конце прошлого года лидер боснийских сербов Милорад Додик, еще один союзник России, пригрозил, что его полуавтономный регион, Республика Сербская, отделится от страны, что фактически разрушит ее.

Затем эта часть объединится с Сербией, создав великое Сербское государство, которое Путин с радостью одобрил бы. В ближайшие месяцы возможно возобновление конфликтов на этнической почве. Напомним, во время Боснийской войны 1992-1995 годов погибли более 100 тысяч человек.

Интересно, что на этой неделе запланирован визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Боснию и Герцеговину, где он проведет встречу с Додиком. Визит официальный, но главное, Орбан везет Республике Сербской под видом «инвестиций в социальную сферу» аж 100 миллионов евро.

Учитывая, что Венгрия переживает не лучшие экономические времена и зависит от дотаций из бюджета ЕС, эти 100 млн выглядят странными и больше похожи на кремлевские деньги для Додика. Ведь кремлевская программа – сделать невозможным вступление Боснии в ЕС, или же вызвать раскол и кровопролитие с последующей войной – нуждается в поддержке. Более похоже, что именно на это везет финансирование Орбан.

Гибридная война уже идет

Кремль уже активно ведет на Балканах так называемую гибридную войну. РФ умеет использовать социальные сети, кампании по дезинформации и пророссийскую пропаганду для создания напряжения за пределами своих границ.

Если россияне решат повысить ставки, они могут использовать кибератаки против электросетей и других жизненно важных объектов в Косово и в несербских частях Боснии. Это приведет к путанице и усугубит социальное недовольство.

Две горячие точки, которые могут вспыхнуть

«Возникновение военного конфликта на Балканах – реальность, о которой я говорю уже два с половиной года. Россия активизировала нагнетание ситуации, когда начала активно готовиться к наступлению на Украину, то есть еще в 2021 году. Задача Кремля – начать там конфликт, который мог бы перерасти в войну. И это бы отвлекло внимание европейцев, американцев от других проблем, одна из них – полномасштабное вторжение в Украину» – такое мнение в эксклюзивном комментарии выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

«Сегодня на Западных Балканах две потенциально горячие точки, где россияне хотят подорвать покой. Первое, это Босния и Герцеговина, где с помощью лидера Республики Сербской Додика, пожалуй, наиболее промосковского экспоната во всей Европе, используются определенные внутренние разногласия».

Додик активно работает на дестабилизацию ситуации. Он уже не раз говорил, что вот-вот собирается отделяться от Косово. Этот шаг будет означать начало войны в Боснии, потому что местные мусульмане и хорваты это не воспринимают. Затем, когда начнутся боевые действия, Сербия, скорее всего, предоставит помощь Республике Сербской, а мусульманам, возможно, начнут оказывать помощь страны НАТО. Затем туда включается Россия, помогая и Сербии, и Республике Сербской. То есть вот по такому сценарию этот конфликт может развиваться. Предпосылки для этого сегодня есть. Кремлевское финансирование идет, оружие поставляют и т.д.

Второе место – Косово, точнее, север страны, где компактно проживает сербская громада и где шовинистически радикальные силы из Белграда постоянно нагнетают обстановку. Их опять-таки поддерживает Москва. Финансирование идет с тем, чтобы оторвать север Косово и присоединить к Сербии.

Можно вспомнить конец сентября прошлого года, когда отряд вооруженных бойцов пришел с территории Сербии, чтобы начать какие-то действия, возможно, и восстание. Между тем их уже там ждала косовская полиция и по существу встретила серьезно. Они бежали, потеряли четырех человек, а между тем стало ясно, что этот отряд был в хороших контактах с Белградом и Додиком.

То есть на сегодняшний день есть радикальные силы, которые хотели бы обострения как в самой Сербии, так и в Республике Сербской. Учитывая тот факт, что у Косово нет вооруженных сил, а есть только полиция, это очень опасно. Хотя, конечно, ситуацию во многом спасает размещенный в стране военный контингент НАТО. Это очень серьезный сдерживающий фактор.

Если что-то начнется, сербам придется воевать с НАТО. Так или иначе, но Россия скорее всего пришлет какую-нибудь помощь. Например, когда прошли сербские провокации на севере Косово, туда приезжал российский посол Харченко, уже много лет работающий на Балканах. Само посольство РФ координирует финансирование пророссийских и шовинистических сербских организаций, которые и призывают к созданию Великой Сербии в составе собственно Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, а в последнее время появилась уже и Черногория. В этой стране уже есть часть просербских сил, которая декларирует европейский путь развития, между тем ориентируясь на Белград. Поэтому можно констатировать, что начинается втягивание и Черногория в эти процессы.

Конечно, это сложно реализовать, учитывая, что Черногория является членом НАТО. Но напомню, что в 2016 году, перед вступлением страны в Альянс в 2017 году, российская военная разведка вместе с сербскими спецслужбами проводила спецоперацию по государственному перевороту. Тогда их удалось нейтрализовать, но опасность от этих сил остается везде на Балканах.

Большая ответственность за ситуацию в регионе лежит на Сербии, президент которой сегодня достаточно осторожно ведет политику, однако не отказывается от действий, предпринимаемых Додиком.

Чего ждать в ближайшее время? Все смотрят на происходящее в Украине. Как только у нас на фронте ухудшится ситуация, можно не сомневаться, что Додик может получить команду из Москвы к обострению. Если весомых преимуществ России не будет, то менее вероятно, что там отважатся на открытую конфронтацию», – отметил Александр Левченко.