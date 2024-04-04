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В Витебском районе проводят тактико-специальные учения

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  • 4.04.2024, 10:57
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В Витебском районе проводят тактико-специальные учения

Задействована военная техника.

Сотрудники силовых ведомств проводят тактико-специальные учения в Витебском районе, сообщили в Витебском облисполкоме.

«В период с 09.00 до 24.00 4 апреля в районе аэропорта и на территории Витебского района проводится тактико-специальное учение с участием силовых ведомств и государственных органов», — говорится в сообщении.

Сценарий учений предусматривает задействование военной и специальной техники. Также возможно ограничение движения транспортных средств.

Напомним, что на днях Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне. До этого он в военной форме появился на границе с Литвой и говорил о Сувалкском коридоре.

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