В Витебском районе проводят тактико-специальные учения

В Витебском районе проводят тактико-специальные учения2
- 4.04.2024, 10:57
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Задействована военная техника.
Сотрудники силовых ведомств проводят тактико-специальные учения в Витебском районе, сообщили в Витебском облисполкоме.
«В период с 09.00 до 24.00 4 апреля в районе аэропорта и на территории Витебского района проводится тактико-специальное учение с участием силовых ведомств и государственных органов», — говорится в сообщении.
Сценарий учений предусматривает задействование военной и специальной техники. Также возможно ограничение движения транспортных средств.
Напомним, что на днях Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне. До этого он в военной форме появился на границе с Литвой и говорил о Сувалкском коридоре.