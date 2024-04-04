Власти в РФ нет Эль Мюрид

4.04.2024, 11:09

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Эль Мюрид

Российские регионы не станут поддерживать Кремль.

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал каждое предприятие региона защищаться самостоятельно на фоне атак беспилотников на Елабугу и Нижнекамск.

«Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город. Из-за того, что вчера была Ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс... очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя», — сказал он.

«Никто нас не защитит, кроме себя» - исчерпывающая характеристика федеральной власти со стороны главы региона. Думаю, что вообще региональные элиты всех без исключения регионов не питают ни малейших иллюзий относительно того, что центр вообще будет решать проблемы безопасности. Достаточно взглянуть на Белгородскую область, которая практически сама решает львиную долю проблем, которых могло бы и не быть, веди федеральная власть хоть какую-то вменяемую политику.

Вопрос стоит достаточно остро: значительная часть региональной экономики принадлежит местным элитам. В России уже построено феодально-сословное общество с соответствующей ему структурой экономики. И вот теперь местные уважаемые люди, у которых есть свой работающий и налаженный бизнес, вдруг стали ощущать себя заложниками московских авантюристов, которые мало того, что ввергли страну в жесткое противостояние, санкции и много чего другого, что создает крайне высокие неудобства этим уважаемым людям, но при этом еще не дают никаких гарантий безопасности.

Вслух, конечно, губернаторы произносят правильные патриотические лозунги, но нет ни малейших сомнений, что они поддержат любого, кто придет в Москве к власти с предложением вернуть все взад. Пускай даже на каких-то условиях, но главное - чтобы были распечатаны закрытые санкциями каналы и прекратились удары с неба.

Сейчас такую крамолу произнести нельзя - банально снимут и посадят. Но то, что среди регионалов созданы условия для фронды - сомнений никаких нет. Для них этот психоз, который бушует в Кремле, достаточно далек и крайне неактуален. Поэтому эти люди и эти структуры однозначно не станут поддерживать Кремль в ситуации, когда вдруг он попадет в какой-то собственный внутренний кризис. В который раз стоит вспомнить мятеж Пригожина. Страна буквально замерла, и ни малейших сомнений в том, что региональные вожди принесли бы мгновенно присягу Пригожину, войди он в Кремль, не было ни тогда, ни сейчас. Ни в будущем, объявись кто-то еще. Вообще, как же нужно прожить жизнь и проправить 25 лет, чтобы вся страна ждала скорбной новости из телевизора.

Поэтому Минниханов не сказал ничего особенного - он лишь констатировал, что федеральной власти в стране просто нет. Она не несет никаких обязанностей по отношению к стране, а значит - не имеет права на лояльность по отношению к себе. Вторую часть Минниханов не произнес, ибо это и есть крамола, но она логично вытекает из того, что было сказано. У любой монеты две стороны, и одной без другой не бывает.

И еще одно замечание по поводу «никто не защитит, кроме себя».

В чем проблема перехода на автономные системы защиты предприятий? В том, что резко, буквально на порядки, возрастает риск сбить что-то не то. Никто не даст «частным системам ПВО» коды опознавания военных самолетов, в воздухе находится достаточно большое число регулярных и чартерных рейсов и самолетов. Татарстан - это промышленный регион, но и сельскохозяйственный тоже. Поэтому полеты сельхозавиации, а также ведомственных воздушных судов - норма.

И как в этом всем определять, что чужое, а что свое? Сбивать по принципу «убивайте их всех, господь на том свете разберется?»

Идея Минниханова по понятной причине нежизненна и призыв к самостоятельным действиям - это, скорее, акт отчаяния, чем реальное предложение. Но проблема на самом деле серьезная. Что делать, если федеральная власть полностью утратила контроль над безопасностью страны?

Эль Мюрид, Telegram