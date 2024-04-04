The WSJ рассказала, чем занимаются «фабрики троллей» Пригожина после его гибели 4.04.2024, 11:20

Российские ботофермы остаются в строю.

Российские «фабрики троллей», связанные с погибшим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, остаются активными спустя несколько месяцев после его смерти в авиакатастрофе. Вероятно, они продолжат распространять дезинформацию, чтобы повлиять на мнение о войне РФ против Украины и выборах в США в 2024 году.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Как говорится в статье, исследование отдела Mandiant Intelligence компании Google (GMI) подтвердило, что несколько отдельных кампаний влияния в сети, имеющих тайные или финансовые связи с Пригожиным, были активны в течение 2023 года и претерпели лишь незначительные изменения в своих целях.

Деятельность этих ботоферм продолжалась даже после того, как Москва расформировала пропагандистские организации, более откровенно связанные с Пригожиным после его гибели в августе прошлого года.

Результаты исследования были получены в тот момент, когда высокопоставленные чиновники разведки США предупредили, что Россия, Китай и Иран, скорее всего, будут использовать новые технологии, в частности искусственный интеллект, для дезинформации на президентских выборах в США в 2024 году с целью посеять сомнения в легитимности результатов и, возможно, попытаться повлиять на них.

Старшие сотрудники американской разведки заявили, что пока не обнаружили крупных попыток внешнего вмешательства в выборы в США в 2024 году. В то же время они предполагают, что несколько стран могут попытаться это сделать.

Как говорит главный аналитик GMI Джон Галтквист, ни одна из дезинформационных кампаний пока не получила широкого распространения в сети.

По его мнению, это свидетельствует о том, что РФ и другим странам трудно сравниться с масштабами дезинформационных операций Кремля, которые наблюдались на выборах 2016 года.

Однако постоянная активность этих групп указывает, что Россия сохраняет потенциал, который она может увеличить с приближением голосования, говорит аналитик.