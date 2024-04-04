Будут новые рекорды Тарас Загородний

4.04.2024, 11:31

1,008

Санкции, которые вводит Украина против РФ, обойти не получится.

Прочел свежую американскую прессу об ударах по российским НПЗ. Только одна цитата. СNN считает, что атаки дронов оказывают большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции западных стран! А надо сказать, что статья вышла на фоне очередного нашего удара на рекордное расстояние.

«Бавовна» на НПЗ в Татарстане – это совместная операция СБУ и ГУР. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти – этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ.

Дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов России. Причем они наносят удары не по хранилищам топлива, а по дистилляционным установкам, где сырая нефть перерабатывается и превращается в топливо. Именно здесь использовано больше всего компонентов западного оборудования, которое России крайне трудно заменить. Удачно выбрано и время атак: стоимость горючего растет на фоне посевной, что наносит дополнительный вред врагу.

И еще один важный фактор последнего прилета. Расстояние. НПЗ в Татарстане расположен в 1,3 тыс. км от линии фронта. РФ явно не ожидала подобного удара. Российские генералы, в частности вечно краснорожий генерал Гурулев, в панике предлагают проверить, не запускают ли дроны с территории Казахстана, и едва ли не призывают начать там очередную «СВО». Впрочем, это лирика. А по факту РФ теперь вынуждена будет прикрывать объекты, расстояние которых от Украины – более 1 тыс. км. Это повлияет на количество российской ПВО, задействованной на фронте.

СБУ сообщает, что «геноцид российских НПЗ» останавливать не будут. Уверен, что будут и новые рекорды. Однако основной фактор – чрезвычайная эффективность этих ударов. «Санкции», которые таким образом вводит против россиян Украина, обойти, очевидно, не получится.

Тарас Загородний, censor.net