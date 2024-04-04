Компания Danone уходит из Беларуси 4.04.2024, 11:32

У нее было три юридических лица в нашей стране.

Последняя дочерняя компания Danone в Беларуси «ДанонБел» подала на ликвидацию, информация об этом опубликована в журнале «Юстиция Беларуси», обратила внимание «Медиазона».

У одного из крупнейших мировых производителей молочных продуктов в Беларуси было три юридических лица: «Данон Шклов», «Данон Пружаны» и «ДанонБел».

Первые две — это производственные площадки. Третья — оптовая компания, зарегистрированная в Минске.

«Данон Пружаны» присоединили в 2022 году к ОАО «Пружанский молочный комбинат». За год до этого компания была переименована в «Пружаны индустрия».

«Данон Шклов» в августе 2022 года переименована в «Милкстрейт». С чем это связано, в Danone тоже не пояснили.

«ДанонБел» был последним представительством бренда Danone в Беларуси.

В 2022 году Danone заявил об уходе из России, но воздерживался от комментариев о белорусской части своего бизнеса.

Danone — французская продовольственная компания, производитель молочных продуктов и других продуктов.