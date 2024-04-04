Ученые: На Марсе разбросаны тысячи необычно белых камней 4.04.2024, 11:46

Фото: NASA

Исследователи выдвинули теорию.

На ржаво-красной поверхности Марса были найдены тысячи белых камней, которые выделяются из общего ландшафта, пишет Space.com (перевод - «Фокус»).

Марсоход NASA Perseverance, который исследует кратер Езеро с начала 2021 года, поставил ученых в тупик, когда отправил на Землю снимки более 4 тыс. светлых камней размером с гальку. Они были разбросаны по дну кратера.

«Это очень необычные камни, и мы пытаемся понять, что происходит», — заявил планетолог из Университета Пердью в Индиане и член научной группы «Марс 2020» Кэндис Бедфорд.

Камни на снимках ученые называют «плавунами», то есть они были перенесены из своей родной среды. Некоторые из этих камней полностью гладкие, другие имеют небольшие ямки на поверхности.

Первоначальный анализ белых камней на Марсе, который был проведен Perseverance, показал, что породы не только обезвожены, но в них также мало железа, магния, кальция и натрия.

Команда очень заинтересована в том, чтобы выяснить происхождение камней, так как они могут пролить свет на прошлое Марса. Среди волнующих исследователей вопросов, когда именно вода затопила кратер Езеро, который сегодня представляет собой засушливый участок поверхности.

Обезвоженные и лишенные минералов камни, возможно, были нагреты и видоизменены либо потоками лавы, либо ударами астероидов. Что могло произойти в любом другом месте, после чего камни были сброшены на дно кратера Езеро.

Марсоход Perseverance уже преодолел 24,8 км с момента его прибытия на Марс. В декабре прошлого года фактически завершилась основная миссия марсохода. На сегодняшний день марсоход собрал 26 из 34 пробирок с образцами марсианской почвы.

- Каждый образец содержит бесчисленное количество зерен, которые мы могли бы изучать вечно, — говорит Бенджамин Вайс, профессор планетарных наук Массачусетского технологического института и член команды «Марс 2020».

В рамках дополнительной мисси, которая стартовала этой весной, марсоход Perseverance начал медленно приближаться к краю кратера Езеро. Камера марсохода уже засняла еще больше светлых камней, которые разбросаны в этой области.

Но загадочные камня – не единственная причина, по которой марсоход Perseverance подбирается к краю кратера. Исследователи считают, что внизу можно увидеть уникальную геологию. Дело в том, что на дне кратера могут быть оголены породы, которые были на этом месте еще до образования самого кратера. Там могут содержаться данные об образовании коры Марса и раннем климате на планете. Там также могут быть обнаружены доказательства прошлой жизни на Красной планете.