В Москве найден мертвым 55-летний гендиректор Yamaha Music
- 4.04.2024, 11:52
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Японский бизнесмен несколько дней не выходил на связь.
Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве найден мертвым гендиректор Yamaha Music и член попечительского совета Московской консерватории 55-летний Аоки Дзюн.
По данным канала, тело японца обнаружили в отеле Radisson Royal на Кутузовском проспекте.
Как выяснил канал, мужчина несколько дней не выходил на связь, после чего его знакомые обратились в полицию. Авторы канала пишут, что тело японского бизнесмена нашли днем 2 апреля, предварительно, он умер из-за острой сердечной недостаточности.