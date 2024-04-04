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В Москве найден мертвым 55-летний гендиректор Yamaha Music

  • 4.04.2024, 11:52
  • 1,064
В Москве найден мертвым 55-летний гендиректор Yamaha Music
Аоки Дзюн

Японский бизнесмен несколько дней не выходил на связь.

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве найден мертвым гендиректор Yamaha Music и член попечительского совета Московской консерватории 55-летний Аоки Дзюн.

По данным канала, тело японца обнаружили в отеле Radisson Royal на Кутузовском проспекте.

Как выяснил канал, мужчина несколько дней не выходил на связь, после чего его знакомые обратились в полицию. Авторы канала пишут, что тело японского бизнесмена нашли днем 2 апреля, предварительно, он умер из-за острой сердечной недостаточности. 

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