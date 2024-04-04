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Около минских школ появятся новые дорожные знаки

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  • 4.04.2024, 11:58
  • 2,584
Около минских школ появятся новые дорожные знаки

Как они выглядят?

Некоторые родители, забирая детей из школы, могут подолгу задерживаться на местах, предназначенных для посадки и высадки юных пассажиров. В минской ГАИ придумали новый способ борьбы с такими водителями.

Экспериментальные знаки и дорожную разметку вблизи учреждений образования начнут использовать уже в этом году, сообщают «Минск-Новости». Их разместят в том числе и местах, где уже оборудованы пикап-зоны.

— Мы стремимся каждое учреждение образования обеспечить зонами, предназначенными для посадки и высадки учащихся. Но еще имеются факты нарушения правил остановки и стоянки водителями ТС в таких местах. Речь идет о длительной стоянке транспорта в этих зонах, что не позволяет в полной мере их использовать по назначению, — прокомментировал заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

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