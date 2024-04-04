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Министр обороны Великобритании объявил о наступлении предвоенного времени

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  • 4.04.2024, 12:05
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Министр обороны Великобритании объявил о наступлении предвоенного времени
Грант Шаппс

И призвал страны НАТО не играть в «русскую рулетку».

В мире наступил предвоенный период из-за агрессии России против Украины и действий других авторитарных стран, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, пишет The Moscow Times.

«Мы перешли из послевоенного мира в предвоенный. Россия угрожает нашим соседям. Китай становится все более агрессивным. Иран использует своих доверенных лиц, чтобы вызвать региональный хаос от Ближнего Востока до йеменских проливов. А Северная Корея постоянно бряцает своей ядерной саблей. Эти злонамеренные силы все чаще объединяются, и наша демократия оказывается под их прицелом», — написал Шаппс в колонке, посвященной 75-летию с момента основания НАТО.

На этом фоне, по его словам, страны Североатлантического альянса должны укрепить общую обороноспособность и увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. «Тем не менее некоторые страны по-прежнему не в состоянии достичь даже 2%. Так не может продолжаться. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим», — отметил Шаппс.

До этого о наступлении предвоенного времени заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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