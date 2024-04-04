Фура из Европы заправилась на «неправильной» АЗС 2 4.04.2024, 12:15

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Чем это обернулось для водителя-белоруса?

В соответствии с постановлением совмина от 05.05.2022 № 276 фурам, зарегистрированным в ЕС, можно заправляться только на определённых станциях. Белорус нарушил данное правило, и вот что за этим последовало.

Согласно опубликованным на Национальном правовом интернет-портале материалам, в феврале этого года мужчина на тягаче, принадлежащем иностранному перевозчику и зарегистрированном в государстве — члене Евросоюза, заправился на АЗС, которая не включена в перечень автодорожных пунктов пропуска и соответствующих им специально установленных мест для совершения грузовых операций, и (или) перецепки, и заправки транспортных средств (при необходимости). Тем самым он не исполнил письменное требование сотрудника таможни, которое вручили мужчине ранее.

Дальнобойщика обвинили в правонарушении, предусмотренном ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Оно наказывается штрафом в размере от 2 до 100 базовых величин, или общественными работами, или административным арестом.

Суд принял решение наложить на белоруса штраф 50 БВ (то есть 2 000 рублей). К слову, сам водитель на заседание не явился, он письменно ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. В счёт уплаты взыскания пошли денежные средства, арестованные у белоруса ранее.