Послы ЕС в Словакии устроили белорусским дипломатам демарш 3 4.04.2024, 12:49

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Мемориальный комплекс Славин в Братиславе

Иллюстративное фото: unsplash.com / Martin Katler

И расстроили премьера Фицо.

Послы стран ЕС отказались участвовать в церемонии возложения венков по случаю 79-й годовщины освобождения Братиславы, так как туда пригласили дипломатов Беларуси и России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет «Позірк».

Церемония должна состояться 4 апреля в мемориальном комплексе Славин. Накануне акции Фицо на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал видеообращение, в котором назвал отказ европейских дипломатов вопиющим. По его мнению, это неуважение к «6845 воинам Красной армии, которые не смогли вернуться домой из Братиславы после ее освобождения».

После начала войны в Украине дипломатов России и Беларуси перестали приглашать на ряд знаковых мероприятий. Япония отказала им в участии в церемонии памяти жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Нобелевский комитет отозвал приглашение на вручение премии. Также представителей Беларуси и России не пригласили на церемонии к годовщине освобождения нацистских концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора (Германеия), Маутхаузен (Австрия), Освенцим (Польша).