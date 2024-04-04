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Российский боец MMA хочет защищать Украину в составе американской армии

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  • 4.04.2024, 12:54
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Российский боец MMA хочет защищать Украину в составе американской армии

В составе «морских котиков».

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Кисер поддерживает Украину, на которую напала его страна.

В интервью сайту «Чемпион», Кисер рассказал, что в прошлом году он переехал в США и теперь планирует записаться в американскую армию.

«Если спортивную карьеру придется завершать, есть мысли записать в американские морские котики. В США уже готовятся к Третьей мировой войне. Этому способствуют лозунги на рекламных плакатах: «Вступай в американскую армию сейчас, тебе все равно придется научиться воевать». Американцам уже понятно, что с нынешним режимом РФ по-другому нельзя. Но опять-таки, для этого мне нужно оформить гринкард. Хотел бы защищать Украину уже как американский доброволец. В составе американских «морских котиков».

6 февраля 2022 года я сдал свой российский паспорт в американское посольство в Индонезии. Мой кейс рассматривали 10 месяцев (!). В итоге в октябре 2022 года я получил американскую визу, но почти весь первый год полномасштабной войны не мог никуда выехать. Да и братья в Украине предупреждали, что с российским паспортом опасно приезжать, ведь реакция украинских пограничников, которые увидят мой российский паспорт, может быть неоднозначной», — рассказал Кисер.

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