Лукашенко — чиновникам: Все сконцентрировано на том, чтобы нас свалить

Лукашенко — чиновникам: Все сконцентрировано на том, чтобы нас свалить3
- 4.04.2024, 13:02
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Диктатор поделился своими страхами.
Лукашенко провел ряд кадровых изменений и поделился своими страхами.
«Год политический. Вы знаете, вот я до вас 2 часа читаю почту разную — по СМИ аналитику, доклады разведки, спецслужб. Мужики, все сконцентрировано на то, чтобы найти путь нас свалить», — сказал диктатор.
Также сегодня диктатор назначил новых чиновников:
Дмитрия Городецкого — первым заместителем председателя Брестского облисполкома (АПК);
Михаила Баценко — заместителем председателя Брестского облисполкома (экономика);
Александра Ильясевича — заместителем председателя Минского облисполкома (социальная сфера);
Максима Антонюка — председателем Барановичского горисполкома;
Сергея Созончука — председателем Пинского райисполкома;
Сергея Абирало — председателем Докшицкого райисполкома;
Александра Прадуна — главой администрации Московского района Бреста;
Владимира Белевича — главой администрации Октябрьского района Витебска;
Александра Пшенного — председателем концерна «Беллесбумпром»;
Сергея Столярчука — председателем правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь».