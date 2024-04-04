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Лукашенко — чиновникам: Все сконцентрировано на том, чтобы нас свалить

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  • 4.04.2024, 13:02
  • 1,854
Лукашенко — чиновникам: Все сконцентрировано на том, чтобы нас свалить

Диктатор поделился своими страхами.

Лукашенко провел ряд кадровых изменений и поделился своими страхами.

«Год политический. Вы знаете, вот я до вас 2 часа читаю почту разную — по СМИ аналитику, доклады разведки, спецслужб. Мужики, все сконцентрировано на то, чтобы найти путь нас свалить», — сказал диктатор.

Также сегодня диктатор назначил новых чиновников:

Дмитрия Городецкого — первым заместителем председателя Брестского облисполкома (АПК);

Михаила Баценко — заместителем председателя Брестского облисполкома (экономика);

Александра Ильясевича — заместителем председателя Минского облисполкома (социальная сфера);

Максима Антонюка — председателем Барановичского горисполкома;

Сергея Созончука — председателем Пинского райисполкома;

Сергея Абирало — председателем Докшицкого райисполкома;

Александра Прадуна — главой администрации Московского района Бреста;

Владимира Белевича — главой администрации Октябрьского района Витебска;

Александра Пшенного — председателем концерна «Беллесбумпром»;

Сергея Столярчука — председателем правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

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