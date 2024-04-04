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Украинский институт нацпамяти признал Булгакова символом российской имперской политики

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  • 4.04.2024, 13:36
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Украинский институт нацпамяти признал Булгакова символом российской имперской политики

В произведениях писателя нет ни одного положительного персонажа-украинца.

Родившийся в украинском Киеве писатель Михаил Булгаков признан символом российской имперской политики, а пребывание в публичном пространстве памятников в его честь считают пропагандой имперской политики рф.

Об этом идет речь в заключении Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти, пишет hromadske.ua.

Комиссия считает, что Булгаков, несмотря на то, что жил в Киеве, презирал украинцев и украинскую культуру, ненавидел украинское стремление к независимости и негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителей.

В заключении также утверждают, что среди всех тогдашних писателей он «стоит ближе всего к нынешним идеологемам путинизма и кремлевскому оправданию этноцида в Украине».

В произведениях писателя нет ни одного положительного персонажа-украинца, говорят в Украинском институте нацпамяти. Зато он пародирует или насмешливо извращает украинский язык, смеется над украинской автокефальной церковью и отрицает само существование украинской нации.

В частности, рассказ «В ночь на 3-е число» имеет антиукраинскую направленность из-за «гротескного изображения» воинов 1-го полка украинской Синей дивизии.

В рассказе Булгакова «Я убил» комиссия Института национальной памяти видит нарративы нынешних кремлевских пропагандистов Александра Дугина, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Кроме того, там говорят, что это произведение перекликается с нынешними призывами к уничтожению украинцев и содержит идеологию фашизма.

В Институте нацпамяти заявили, что присвоение имени Булгакова географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников в Украине было воплощением русификации как составляющей российской имперской политики.

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