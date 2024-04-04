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Приказы загрядотряду ВС РФ случайно попали на видео одного из оккупантов

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  • 4.04.2024, 13:44
  • 2,272
Приказы загрядотряду ВС РФ случайно попали на видео одного из оккупантов
иллюстративное фото

Оккупантов в прямом смысле слова гонят в атаку.

Мотивация кремлевского «пушечного мяса» настолько низкая, что российская армия уже просто не может обходиться без так называемых заградотрядов, расстреливающих своих отступающих солдат, пишет New Voice.

Очередное подтверждение этому было снято военнослужащим ВС РФ.

Находясь на своей позиции, он случайно записал приказы одного из командиров 60-й мотострелковой бригады (в/ч 16871, Приморский край) офицеру с очень красноречивым прозвищем «Мясник», в чью задачу входила отправка штурмовиков в атаку и расправа над теми, кто отказывается.

«Гони группу вперед… Контролируй, чтобы никто не отказался… Если ослушаются, ты знаешь, что с ними делать», — распорядился по рации российский комбат с позывным «Борода».

По словам автора поста, он договорился с солдатом, передавшим ему отснятые кадры, что они будет опубликованы, если военная прокуратура РФ на все это никак не отреагирует, либо если тот умрет.

Оба пункта были выполнены.

«Связь с ним отсутствует уже месяц, реакции прокуратуры нет», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

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