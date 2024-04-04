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Франция обвинила Шойгу во лжи

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  • 4.04.2024, 14:09
  • 4,616
Франция обвинила Шойгу во лжи
Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ наврал о деталях разговора с французским министром.

Франция, вопреки заявлениям России, не выражала «готовности к диалогу» по завершению войны в Украине во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, пишет Reuters со ссылкой на источник во французском правительстве. 

«Это ложь. Мы ни в коем случае не проявляли никакой готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-либо подобному», — подчеркнул собеседник агентства.

В среду Минобороны России распространило заявление о том, что глава ведомства Сергей Шойгу обсудил со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню тему войны в Украине. Утверждается, что во время этих переговоров была отмечена «готовность к диалогу» по урегулированию конфликта.

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