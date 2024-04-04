89% людей не могут ответить на вопрос: какая страна выделена на карте

89% людей не могут ответить на вопрос: какая страна выделена на карте6
- 4.04.2024, 14:30
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Проверьте себя.
Посмотрите на картинку ниже внимательно и постарайтесь понять, какая страна выделена на карте. Не спешите с ответом — посмотрите на соседние страны и форму границ.
Удивительно, но только 11 человек из 100 могут ответить верно, а вы войдете в это число?
Если вы не смогли найти ответ, то вернитесь к карте и попытайтесь сделать это еще раз. Возможно, со второй попытки у вас получится. Не сдавайтесь раньше времени.
Ответ можно узнать здесь.