«Лукашенко придется бежать в Китай» 4.04.2024, 14:33

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Но вопрос в том, успеет ли.

Украинский блогер Алексей Копытько в «Фейсбуке» оценил шансы лукашенковской армии в противостоянии с ВСУ:

— Белорусская армия имеет не просто нулевые — отрицательные шансы в случае контакта с украинскими частями. Белорусские пограничники вообще прячутся при виде наших.

Среди белорусов война – максимально непопулярная затея. Номинально там можно мобилизовать сотни тысяч людей. Но неизвестно, кому от этого будет хуже. Разве что Кремль переоденет в белорусскую форму жителей Поволжья и Урала, ибо Кавказ трогать нельзя, а буряты на исходе.

Первый шаг в сторону Украины — автоматически минус Мозырский НПЗ и ещё ряд предприятий. Просто в первые же пару часов. ФСБшные «партизаны» могут взорвать на заводе что-то некритичное с целью имитации и подстрекательства. В случае реальной войны украинская армия ничего имитировать не будет – аннигилирует его очень быстро.

Выбор у Лукашенко сложный, но есть.

Россияне могут его запугивать всякими неприятностями.

Украинцы в случае попытки агрессии со стороны Минска запугивать не будут. Спасаться придётся минимум в Китае. Хотя не факт, что 1) успеет, 2) примут.