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В Лунинецком районе муж ограничил жену в праве играть в казино

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  • 4.04.2024, 14:36
В Лунинецком районе муж ограничил жену в праве играть в казино

Сколько она проиграла?

Муж ограничил жену в праве посещать игорные заведения и играть в азартные игры. Для игр она похитила с работы выручку больше 9000 рублей и взяла три кредита, рассказывают в Службе информации прокуратуры Брестской области.

26-летняя жительница Лунинецкого района более 6 месяцев играла в онлайн-приложениях. Она совершила более 42 тысяч игровых операций, по данным ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу». Для игры иногда брала деньги из кассы магазина, в котором работала. Переводила их себе на карту и делала ставки в онлайн-лотереях. Из магазина она похитила товаров и выручки на сумму больше 9000 рублей — это выяснилось при изучении материалов уголовного дела о растрате имущества по ч. 3 ст. 211 УК РБ. Часть этих средств женщина потратила на ставки в онлайн-лотерее.

Также известно, что на азартные игры белоруска тратила свою зарплату и деньги, взятые в кредит в трех разных банках. Муж об этом ничего не знал: верил пояснениям жены, что та заняла деньги знакомым. Ее действия ставили семью в тяжелое материальное положение: значительная часть заработка тратилась на онлайн-игры и возмещение ущерба по уголовному делу.

По закону, если человек ставит себя и (или) свою семью в тяжелое материальное положение, его могут ограничить в праве посещать игорные заведения. Так произошло и здесь. Прокуратура Лунинецкого района провела проверку в интересах супруга и двух несовершеннолетних детей и направила в суд заявление об ограничении женщины в посещении игорных заведений и участии в азартных играх. Суд согласился: женщина не сможет играть 3 года.

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