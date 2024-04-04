Казахстанская авиакомпания боится летать в Татарстан 1 4.04.2024, 14:45

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После атаки дронов на заводы.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о приостановке полетов из Актобе в Казань и обратно на неопределенное время.

«В целях обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе — Казань — Актобе будет приостановлено», — говорится в официальном сообщении перевозчика.

При этом полеты по указанному маршруту авиакомпания возобновила всего неделей ранее — 26 марта. Отмечалось, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Сообщение о приостановке полетов последовало за атакой беспилотников на объекты в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Это был первый с начала войны удар украинских дронов по территории республики, которая находится примерно в 1,2 тыс. км от границы Украины.