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Дроны атаковали Тульский Центр беспилотных систем

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  • 4.04.2024, 14:58
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Дроны атаковали Тульский Центр беспилотных систем

Сообщается о двух БПЛА.

Средства противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 4 апреля два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тульской областью, сообщают росСМИ.

«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

По информации «МК в Туле», Тульский Центр беспилотных систем (ЦБС) вошел в состав первого межрегионального кластера БПЛА. Всего в него входят 13 тульских предприятий, а также предприятия из Рязанской области, Башкортостана и Карелии.

ЦБС специализируется на проектировании и разработке БПЛА нового типа для применения в различных отраслях.

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