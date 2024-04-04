Фрагмент книги Светланы Алексиевич попал на российский ЕГЭ 4 4.04.2024, 15:05

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Светлана Алексиевич

Депутат Госдумы РФ потребовала провести проверку.

Фрагмент «Чернобыльской молитвы» белорусской писательницы Светланы Алексиевич попал в тексты, по которым предлагалось написать сочинение во время сдачи досрочного ЕГЭ в конце марта.

Прецедент, как пишут российские СМИ, так возмутил общественность, что проблема вышла на государственный уровень.

Депутат Госдумы РФ Нина Останина возглавила движение по установлению истины о том, как отрывок произведения недружественного автора был допущен к государственному экзамену.

Письмо с требованиями разобраться в сложившейся ситуации депутат направила министру просвещения РФ.

В запросе говорится, что дети прочли цитату автора, которого отличает «откровенная русофобия», «нелюбовь к Союзному государству Россия-Белоруссия» (в то время как людьми, которые намеренно коверкают название якобы дружественной страны, видимо, движет исключительно любовь) и который получал «ордена и награды от государств-членов НАТО».