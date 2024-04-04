Фрагмент книги Светланы Алексиевич попал на российский ЕГЭ

Фрагмент книги Светланы Алексиевич попал на российский ЕГЭ4
- 4.04.2024, 15:05
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Депутат Госдумы РФ потребовала провести проверку.
Фрагмент «Чернобыльской молитвы» белорусской писательницы Светланы Алексиевич попал в тексты, по которым предлагалось написать сочинение во время сдачи досрочного ЕГЭ в конце марта.
Прецедент, как пишут российские СМИ, так возмутил общественность, что проблема вышла на государственный уровень.
Депутат Госдумы РФ Нина Останина возглавила движение по установлению истины о том, как отрывок произведения недружественного автора был допущен к государственному экзамену.
Письмо с требованиями разобраться в сложившейся ситуации депутат направила министру просвещения РФ.
В запросе говорится, что дети прочли цитату автора, которого отличает «откровенная русофобия», «нелюбовь к Союзному государству Россия-Белоруссия» (в то время как людьми, которые намеренно коверкают название якобы дружественной страны, видимо, движет исключительно любовь) и который получал «ордена и награды от государств-членов НАТО».