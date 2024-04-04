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История для России повторяется

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  • Андрей Зубов
  • 4.04.2024, 15:09
  • 4,340
История для России повторяется
Андрей Зубов

Правда, теперь для россиян потери гораздо больше.

На заседании политбюро 12 декабря 1979 года единогласно было признано целесообразным ввести «Ограниченный контингент» Советской армии в Афганистан, ликвидировать диктатора, агента КГБ, кстати, Амина, чтобы от Брежнева он не переметнулся к американцам и посадить в Кабуле другого, «надежного» агента КГБ Бабрака Кармаля.

25 декабря первые части Советской армии перешли афганскую границу, 27 декабря штурмом был взят дворец Амина — Тадж-Бек, а сам он погиб при штурме. Началась Специальная короткая военная операция, которая продлилась десять лет, погубила более миллиона афганцев, убила и изувечила физически и нравственно десятки тысяч советских граждан и закончилась полным и позорным разгромом для СССР, который рухнул в результате, в том числе, и этой спецоперации.

Заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС Анатолий Сергеевич Черняев записал 30 декабря 1979 года в свой дневник: «Мы… учинили акцию, которая встанет в ряд с Финляндией 1939 г., с Чехословакией 1968 г. в мировом общественном сознании… Мы вступили уже в очень опасную для страны полосу маразма правящего верха, который не в состоянии даже оценить, что творит и зачем. Это … бессмысленные инерционные импульсы одряхлевшего и потерявшего ориентировку организма, импульсы, рождаемые в темных углах политического бескультурья, в обстановке полной атрофии ответственности, уже ставшей органической болезнью».

На момент принятия решения о вводе войск в Афганистан Леониду Брежневу только что исполнилось 73 года.

В обществе росло ощущение униженности, бессилия перед самодурствующей властью, тупика. Главный аргумент в пользу власти в массовом сознании — «лишь бы не было войны» — начинал звучать издевательски.

Власти наложили информационную блокаду на сведения об афганской войне. Телевидение и газеты сообщали, что советские войска строят школы и больницы. Между тем, в Россию стало прибывать все больше и больше похоронок и цинковых гробов. Из сообщений западных радиостанций люди узнавали, что советские войска ведут кровопролитные сражения в Афганистане с моджахедами и проводят карательные операции против афганских селений, что кровь в Афганистане льется рекой.

В 2014—2022 повторилось все, как встарь. Правда, российские потери теперь в разы больше, хотя война идет «еще только» два года.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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