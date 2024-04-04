Топ-10 самых полезных напитков для здоровья 1 4.04.2024, 15:16

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Их назвали диетологи.

Поддержание гидратации — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для поддержания своего здоровья в целом, но выбор правильных напитков для питья имеет ключевое значение.

Хотя вода должна быть вашим незаменимым средством для восполнения жидкости, существует целый мир полезных для здоровья напитков, которые могут добавить ценные питательные вещества в ваш день, служить в качестве еды или перекуса и одновременно повысить уровень гидратации. Медики Еatthis назвали 10 самых полезных напитков.

Самые полезные напитки укрепляют здоровье благодаря дополнительным питательным веществам, таким как витамины, минералы, антиоксиданты, белки и клетчатка, не вызывая при этом нежелательных эффектов, таких как приливы сахара или нервное возбуждение, вызванное кофеином.

Зеленый чай

Чай – это некалорийный напиток, имеющий множество вариантов выбора, но среди них зеленый чай стоит выше остальных. Зеленый чай, богатый антиоксидантами, известными как катехины, способствует здоровью клеток и может даже предотвратить некоторые заболевания . Кроме того, другие соединения в зеленом чае, по-видимому, оказывают положительное влияние на обмен веществ и окисление жиров и могут улучшать уровень липидов в крови.

Черный кофе

Кофе , содержащий всего 2 калории на чашку объемом 8 унций, не добавит в ваш день углеводов, сахара или жиров. Тем не менее, он содержит антиоксиданты , которые могут нести ответственность за его пользу для здоровья.

Исследования показывают, что употребление черного кофе может снизить риск некоторых заболеваний, таких как некоторые виды рака и диабет 2 типа.

Домашний смузи

Смузи — отличный способ загрузить тонны питательных веществ в один напиток. Традиционной основой смузи являются фрукты, но вы также можете добавить овощи, например шпинат или огурец, чтобы получить больше питательных веществ и клетчатки.

Протеиновый коктейль

Если вы ищете удобный заменитель еды, перекус на ходу или вариант восстановления после тренировки, протеиновые коктейли в бутылках — отличный вариант для достижения ваших целей по потреблению белка и поддержания общего состояния здоровья. Протеиновые коктейли помогают контролировать вес, способствуя насыщению, и помогают наращивать мышечную массу, обеспечивая качественный белок.

Костный бульон

Костный бульон — это закуска с высоким содержанием белка , которая может помочь в восстановлении мышц, особенно после тренировки. Костный бульон не только содержит 10 граммов белка на чашку, но также содержит определенный тип белка, называемый коллагеном. Это наиболее распространенный тип белка в вашем организме, который способствует структурной целостности и эластичности костей и соединительных тканей.

Чайный гриб

Чайный гриб, ферментированный напиток, популярность которого за последнее десятилетие резко возросла.

Одной из выдающихся особенностей чайного гриба является его богатое содержание пробиотиков. Эти полезные бактерии, содержащиеся в чайном грибе, способствуют здоровому микробиому кишечника, увеличивая популяцию полезных бактерий.

Газированная вода

Газированная вода – это освежающий и низкокалорийный вариант утолить жажду игристым коктейлем. Однако не все сорта одинаковы. Некоторые из них содержат искусственные ароматизаторы, другие получают свой вкус от добавления сахара. Выбирайте варианты с чистым списком ингредиентов, чтобы сделать выбор, заботясь о своем здоровье.

Гранатовый сок

Примечательный своим ярким цветом, плод граната также богат ценными антиоксидантами, которые могут поддерживать здоровье ваших клеток, борясь с нестабильными молекулами, которые могут со временем нанести вред вашему организму.

Пребиотическая газировка

Ищете ли вы более здоровую альтернативу традиционной газировке или просто наслаждаетесь небольшой газировкой в течение дня, пребиотическая газировка сочетает в себе газировку с функциональными ингредиентами, создавая отличный вариант напитка. Пребиотики служат пищей для полезных бактерий в кишечнике, способствуя их росту. Это помогает поддерживать здоровый баланс кишечных микробов , что имеет решающее значение для пищеварения, усвоения питательных веществ и иммунной функции.

Кленовая вода

Возможно, это новый для вас напиток, но вот почему вам следует пить кленовую воду. Растительная вода из кленовых деревьев содержит электролиты, антиоксиданты, минералы и другие фитонутриенты. Эти уникальные факторы позволяют кленовой воде улучшить гидратацию, обеспечивая при этом тонкий и восхитительный аромат клена.