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Дуда призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

  • 4.04.2024, 15:20
Дуда призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП
Анджей Дуда
Фото: prezydent.pl / Grzegorz Jakubowski

Россия уже перешла к экономике войны.

Президент Польши Анджей Дуда передал лидерам стран-участниц НАТО письмо, в котором он указывает на свое предложение увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Я убежден, что это основа для последовательного укрепления безопасности на всем евроатлантическом пространстве. Это естественный и фундаментальный шаг, который мы должны сделать сегодня вместе в противостоянии имперской политике Кремля», - заявил он.

Дуда отметил, что Кремль перешел к экономике войны, и нет недостатка в напряженности на Ближнем Востоке и в Тихом океане.

«Поэтому сегодня мы должны быть смелыми и бескомпромиссными», - подчеркнул он.

Президент Польши добавил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО подтверждает именно это и является большим укреплением Альянса.

«Но мы должны укреплять единство и развивать военный потенциал с еще большей решимостью. Польша, как немногие страны мира, знает, что за безопасность приходится платить, поэтому она выделяет более 4% ВВП на содержание и модернизацию армии. В 2014 году страны Альянса обязались увеличить военные расходы до 2% ВВП», - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что расходы в 2% ВВП были достаточны 10 лет назад.

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