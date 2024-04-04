Стало известно, почему госпитализировали учеников лицея БНТУ 1 4.04.2024, 15:27

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Назван диагноз.

Стали известны причины госпитализации семерых учеников лицея БНТУ. У них нашли норовирус, сообщает Минздрав.

Норовирус — острая кишечная инфекция, которая сопровождается тошнотой, рвотой и диареей. Он может распространяться из-за несоблюдения привил личной гигиены.

Напомним, семь учащихся лицея БНТУ были госпитализированы в детскую инфекционную больницу в Минске. Несколько школьников находятся дома на амбулаторном лечении.