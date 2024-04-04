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Лукашенко: В Беларуси слишком много банков

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  • 4.04.2024, 16:10
Лукашенко: В Беларуси слишком много банков

Диктатор решил провести «оптимизацию».

Лукашенко хочет сократить количество банков в Беларуси, чтобы не создавать излишнюю конкуренцию и не «отвлекать специалистов», сообщает пресс-служба диктатора.

«Оптимизацию банков надо провести, надо на них посмотреть. У нас не хватает где-то там людей. В АПК и прочее. А на одну такую страну, может, нам столько не надо банков, чтобы отвлекались специалисты. Это классные специалисты, финансисты», — сказал Лукашенко, назначая Сергея Столярчука новым руководителем Банка развития.

Отметим, что сегодня в Беларуси работает 21 банк.

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