Три фильма, которые вдохновляют изменить жизнь 1 4.04.2024, 16:19

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Они помогут по-новому взглянуть на жизнь.

Многие люди ежегодно принимают решение внести существенные изменения в свою жизнь, например, улучшить питание, записаться на образовательные курсы или осуществить свою мечту. Однако часто эти решения не выполняются именно из-за отсутствия мотивации.

«Кино 24» подготовил три вдохновляющих киноленты.

«Начни сначала»

В комедийной мелодраме «Начать сначала» главная героиня Майя получает неожиданное известие, которое меняет ее жизнь. После многочисленных неудач и безнадежных попыток осуществить свои мечты судьба Майи меняется, когда она устраивается на работу в крупную корпорацию.

Решив доказать, что креативность и трудолюбие важнее престижных дипломов, Майя решает бросить вызов традиционным убеждениям своих коллег. Удастся ли Майе изменить их мнение и доказать свою ценность в корпоративном мире?

«1+1»

Состоятельный аристократ Филипп оказывается в ситуации, когда ему нужна профессиональная сиделка после трагической аварии, которая парализовала его ниже шеи. Несмотря на первоначальные предостережения относительно Дрисса, простого и дерзкого юноши, который появляется на собеседовании, Филипп все же решает его нанять.

Несмотря на сопротивление близкого окружения Филиппа, Дриссу дают шанс проявить себя во время испытательного срока. Его поведение и отсутствие чрезмерной жалости соответствуют требованиям Филиппа.

«Джой»

В фильме главная героиня Джой Мангано, которую играет Дженнифер Лоуренс, изображена матерью-одиночкой, которая пытается воспитывать троих детей. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, Джой показана решительным и изобретательным человеком, который использует любую возможность заработать деньги.

Пытаясь упростить свою жизнь, Джой изобретает революционный механизм, который позволяет ей отжимать швабру, не намочив рук. Изобретение Джой, которое сначала выпускалось небольшими партиями для местных магазинов и выставок, быстро приобретает популярность в мировом масштабе.