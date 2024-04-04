В Турции после протестов признали победу оппозиционера на выборах мэра города
- 4.04.2024, 16:25
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Он победил кандидата от партии Эрдогана.
Центризбирком Турции (YSK) объявил победителем выборов мэра города Ван, кандидата от оппозиционной партии DEM Абдуллу Зейдана, которого перед этим местная избирательная комиссия сняла с выборов, несмотря на то, что за него проголосовали 55,5% избирателей, сообщает «Гордон» со ссылкой на издание Turkish Insider.
За объявление Зейдана победителем выборов проголосовали семь членов ЦИК, против – четыре.
Решение новоизбранный мэр прокомментировал в соцсети Х, поблагодарив «народ, который великолепно отстоял свою волю».
«Решение YSK, основанное на справедливости и законе, еще больше укрепило надежды на установление верховенства закона во всех сферах, обеспечение социального мира и желание жить вместе достойную и свободную жизнь. Теперь пришло время служить», – написал он.
Öncelikle iradesine görkemli bir şekilde sahip çıkan onurlu halkımıza, Eş genel başkanlarımıza,Leyla Zana, Ahmet Türk, Başak Demirtaş, Vekillerimiz ve tüm partili yoldaşlarımıza,— Abdullah Zeydan (@AbdullahZeydan) April 4, 2024
Büyük dayanışma gösteren Sn Demirtaş, Sn Mızraklı, Sn Gültan Kışanak, Sn Figen Yüksekdağ, Sn… pic.twitter.com/Bm6V6nMtTf
Основным конкурентом Зейдана на выборах в муниципалитет Ван был кандидат от Партии справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана Абдулахат Арвас, его поддержали 27,2% избирателей. Однако право Зейдана избираться было отозвано и победителем признали Арваса.
Партия DEM призвала к протесту против этого решения. Во время акции протеста перед провинциальным зданием партии полиция применила перцовый газ против Зейдана и сопровождавших его членов партии.
Местные выборы прошли в Турции 31 марта.