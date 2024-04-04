В Турции после протестов признали победу оппозиционера на выборах мэра города 4.04.2024, 16:25

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Он победил кандидата от партии Эрдогана.

Центризбирком Турции (YSK) объявил победителем выборов мэра города Ван, кандидата от оппозиционной партии DEM Абдуллу Зейдана, которого перед этим местная избирательная комиссия сняла с выборов, несмотря на то, что за него проголосовали 55,5% избирателей, сообщает «Гордон» со ссылкой на издание Turkish Insider.

За объявление Зейдана победителем выборов проголосовали семь членов ЦИК, против – четыре.

Решение новоизбранный мэр прокомментировал в соцсети Х, поблагодарив «народ, который великолепно отстоял свою волю».

«Решение YSK, основанное на справедливости и законе, еще больше укрепило надежды на установление верховенства закона во всех сферах, обеспечение социального мира и желание жить вместе достойную и свободную жизнь. Теперь пришло время служить», – написал он.

Öncelikle iradesine görkemli bir şekilde sahip çıkan onurlu halkımıza, Eş genel başkanlarımıza,Leyla Zana, Ahmet Türk, Başak Demirtaş, Vekillerimiz ve tüm partili yoldaşlarımıza,



Büyük dayanışma gösteren Sn Demirtaş, Sn Mızraklı, Sn Gültan Kışanak, Sn Figen Yüksekdağ, Sn… pic.twitter.com/Bm6V6nMtTf — Abdullah Zeydan (@AbdullahZeydan) April 4, 2024

Основным конкурентом Зейдана на выборах в муниципалитет Ван был кандидат от Партии справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана Абдулахат Арвас, его поддержали 27,2% избирателей. Однако право Зейдана избираться было отозвано и победителем признали Арваса.

Партия DEM призвала к протесту против этого решения. Во время акции протеста перед провинциальным зданием партии полиция применила перцовый газ против Зейдана и сопровождавших его членов партии.

Местные выборы прошли в Турции 31 марта.