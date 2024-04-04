Германия немедленно будет искать систему Patriot для Украины 1 4.04.2024, 16:40

2,808

Об этом заявил глава МИД Украины.

Германия инициирует немедленный поиск всех существующих не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он провел разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе. Они обсудили противовоздушную оборону Украины.

- Я извинился за то, что испортил праздничное настроение - день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в строгую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова, - сказал он.

По словам министра, Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующей в рамках «Рамштайна», «немедленно инициировать анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО».

«И что можно сделать, какие комбинации построить для того чтобы эти батареи были доставлены в Украину», - добавил министр.

Together with @ABaerbock we have just attended the NATO-Ukraine council meeting in Brussels. Ukraine’s greatest need right now is to urgently strengthen air defense. I thank Germany and other allies for answering the call and taking action right away. pic.twitter.com/wgfs96Mv9k — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2024