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Германия немедленно будет искать систему Patriot для Украины

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  • 4.04.2024, 16:40
  • 2,808
Германия немедленно будет искать систему Patriot для Украины

Об этом заявил глава МИД Украины.

Германия инициирует немедленный поиск всех существующих не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он провел разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе. Они обсудили противовоздушную оборону Украины.

- Я извинился за то, что испортил праздничное настроение - день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в строгую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова, - сказал он.

По словам министра, Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующей в рамках «Рамштайна», «немедленно инициировать анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО».

«И что можно сделать, какие комбинации построить для того чтобы эти батареи были доставлены в Украину», - добавил министр.

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