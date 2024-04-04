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Российский Арктик LNG-2 из-за санкций США уже не сможет стать крупнейшим газовым заводом РФ

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  • 4.04.2024, 17:13
  • 1,282
Российский Арктик LNG-2 из-за санкций США уже не сможет стать крупнейшим газовым заводом РФ

Российскому «Новатеку» пришлось менять планы.

Российская компания «Новатек» из-за санкций планирует отказаться от строительства третьей очереди проекта Арктик LNG-2 на севере Сибири. Линию сжижения газа могут использовать для строительства завода в Мурманской области, пишет Reuters (перевод — zn.ua).

Издание напомнило, что ресурсной базой Арктик LNG-2 является месторождение газа, расположенное на Гиданском полуострове. Участниками проекта были: «Новатек» (60%), французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и Jogmec (все – по 10%). Total и японские компании заморозили свое участие в проекте.

Несмотря на выход компаний из проекта, в декабре 2023 года «Новатек» запустила первую очередь Арктик LNG-2. Однако проект ждала следующая неудача – россиянам не удалось наладить вывоз сжиженного газа из-за отсутствия танкеров. Поскольку танкеры нужны особые – работающие в условиях значительной толщины льда. Компании с которыми раньше были договоренности в отношении танкеров, опять же из-за санкций, отказались от сотрудничества.

Как результат, все силы «Новатек» перебросил в Мурманскую область, где планируется еще больший завод: у него будет три линии мощностью 6,8 млн тонн каждая. Для транспортировки газа с полуострова Гидан собираются построить трубопровод протяженностью 1300 км.

Первые две линии сжижения собираются запустить до конца 2027 года, третью – в 2029 году. Впрочем, для сравнения, вторую линию Арктик LNG-2 Новатек планировал на 2024 год, третью – на 2026 год.

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