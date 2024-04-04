Из четырех городов Беларуси запускают новые автобусы в Ригу 4.04.2024, 17:24

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Как пойдут и сколько стоят?

Латвийская компания Latlines запускает автобусные рейсы из Минска в Ригу. Поездки запланированы трижды в неделю. А также в Гомель через Витебск и Могилев.

Первый рейс из Риги в Минск запланирован на 10 апреля.

По пути автобус делает шесть промежуточных остановок: одну в Латвии и пять в Беларуси. Это Даугавпилс, Верхнедвинск (на сайте компании ошибочно подписанный как Верхнедвинкс), Браслав, Шарковщина, Глубокое, Докшицы и Бегомль.

Билет из Риги до Минска стоит 56 евро, из Даугавпилса — 50 евро. В обратную сторону цены такие же. Из некоторых других городов по маршруту автобуса билет будет стоить дешевле. Так, из Верхнедвинска до Риги — 35 евро, а из Верхнедвинска до Даугавпилса — 30 евро.

Также у компании запланированы автобусы из Риги в Гомель через Полоцк, Витебск и Могилев: по четвергам и воскресеньям (обратно — по пятницам и понедельникам). Первый рейс состоится уже в воскресенье 7 апреля. Билет от Риги до Полоцка обойдется в 45 евро, а до Гомеля — в 70 евро.