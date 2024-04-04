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Зеленский срочно созвал военную Ставку

  • 4.04.2024, 17:35
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Зеленский срочно созвал военную Ставку
Владимир Зеленский

ВСУ удалось остановить продвижение россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Владимир Зеленский сообщил, что основными вопросами на Ставке были - фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона.

- На заседании заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на основных направлениях. Стали известны результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Данные разведок о дальнейших планах врага и наших ответных действиях. Отчеты министра обороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭБ и о подготовке новых соглашений. Поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе, - отметил президент Украины в своем Telegram.

Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич рассказал о ситуации по борьбе с инструментами российского воздушного террора. Стали известны результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО.

Зеленский также дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию тактик ВСУ.

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