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Во сколько белорусам сейчас обойдется дачный участок под Минском?

  • 4.04.2024, 17:41
Во сколько белорусам сейчас обойдется дачный участок под Минском?
иллюстративное фото

Итоги аукциона.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Смолевичского района Минской области для ведения коллективного садоводства. Realt рассказывает о результатах торгов.

На аукцион было выставлено 10 дачных участков. Все они расположены в садовых товариществах, созданных на территориях Жодинского, Плисского и Курганского сельсоветов Смолевичского района.

Земельные наделы насчитывают от 5,0 до 10,21 сотки и имеют возможность подведения к постройкам электричества. Начальные цены на лоты невысокие — от 1 500 до 4 000 белорусских рублей.

По одной заявке было подано только на 2 лота — земельных участка в СТ «Автозаводец» Смолевичский район, 336, Жодинского сельсовета и СТ «Автозаводец» Смолевичский район, 141, данного сельсовета. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%.

На остальные лоты заявок не поступило. Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

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