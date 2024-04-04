Politico: Команда Байдена тайно сотрудничала с Джонсоном, добиваясь помощи Украине 4.04.2024, 17:54

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Джо Байден

Фото: Getty Images

В администрации президента США считают, что помощь в конечном итоге будет передана.

Помощники президента США втайне работают за кулисами, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон смог поставить на голосование пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов - и выжить в политическом плане.

По словам двух представителей администрации, Белый дом поддерживал контакт с офисом Джонсона по поводу помощи Украине на протяжении всего двухнедельного перерыва в работе Конгресса. И хотя президент Джо Байден публично убеждал республиканцев принять пакет помощи, он и его команда воздерживались от агрессивных нападок на спикера в связи с затянувшимся процессом, пишет Politico (перевод - «Униан»).

При всем разочаровании медлительностью Палаты представителей, чиновники администрации втайне надеются, что их подход может привести к тому, что Конгресс начнет работать над пакетом помощи в конце этого месяца.

Как будет выглядеть этот окончательный пакет, пока неясно. Белый дом не дал официальных комментариев после воскресного интервью Джонсона каналу Fox News Channel, в котором он выдвинул идеи о предоставлении части помощи Украине в виде кредита или о перераспределении около 300 миллиардов долларов в виде конфискованных российских активов.

Демократические чиновники, общавшиеся с представителями администрации, говорят, что Белый дом намеренно скрывает, считает ли он любую из этих идей реалистичной или способной войти в окончательную сделку. В конечном счете, основное внимание по-прежнему уделяется тому, чтобы убедить Джонсона в необходимости срочного предоставления помощи Украине.

Многомесячная тяжба по поводу финансирования Украины подчеркивает более серьезные трудности, связанные с принятием важных законов в год выборов и при разделенном правительстве. Хотя основная законодательная стратегия администрации Байдена уже давно заключается в том, чтобы позволить Конгрессу исполнять свою волю, Джонсон и крошечное республиканское большинство создают проблемы.

Задержка помощи Украине от США

Голосование за помощь Украине от США объемом около 60 млрд долларов, о котором неоднократно говорил Зеленский, вероятно, «застыло» до середины апреля.

В Палате представителей США вряд ли примут необходимое решение в ближайшие недели, поскольку там до сих пор продолжаются ссоры между республиканцами и демократами, пишет Bloomberg.

Спикер Майк Джонсон все еще ищет пути, чтобы смягчить оппозиционные настроения со стороны республиканцев. Последние продолжает придерживаться жесткой линии в этом вопросе.