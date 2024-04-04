Минское «Динамо» не стало менять тренера после вылета из плей-офф КХЛ 2 4.04.2024, 18:12

Дмитрий Квартальнов возглавил «Динамо» и сборную Беларуси в апреле прошлого года.

Дмитрий Квартальнов останется главным тренером минского «Динамо», которое вылетело в первом раунде плей-офф КХЛ. Об этом заявил гендиректор клуба Артем Каркоцкий, которого цитирует пресс-служба минчан.

Минский клуб стал восьмым в Западной конференции в регулярном чемпионате, а в плей-офф проиграл московскому «Динамо» со счетом 2–4.

«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идем дальше. Дмитрий Вячеславович продолжает работать в «Динамо», — сказал Каркоцкий.

Квартальнов возглавил «Динамо» и сборную Беларуси в апреле прошлого года. Тренер был год без работы после увольнения из казанского «Ак Барса».