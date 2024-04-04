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Российский пенсионер с игрушечным автоматом пришел в администрацию и потребовал встречи с Путиным

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  • 4.04.2024, 18:14
  • 4,236
Российский пенсионер с игрушечным автоматом пришел в администрацию и потребовал встречи с Путиным

Мужчина объяснил свой поступок.

Сотрудники ФСО задержали пенсионера, который с игрушечным автоматом пытался пройти в здание администрации президента в Москве, сообщает «База». Инцидент произошел утром 3 апреля.

Охранники заблокировали подозрительного мужчину, в руках у которого был предмет, похожий на автоматическое оружие, в тамбуре, когда тот пытался войти в здание на Ильинке, и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка задержали незнакомца и доставили в отдел. Там выяснилось, что задержанного зовут Виктор, ему 69 лет и он находится на пенсии.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что он уже 15 лет добивается встречи с президентом, однако все время получает отказ. Поэтому в этот раз он решил действовать более решительно, чтобы попасть на личный прием к главе государства.

Однако задумку пенсионер реализовать так и не смог: из отдела полиции его доставили в психиатрическую лечебницу.

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