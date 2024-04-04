В Беларусь пытались ввезти Porsche 2022 года выпуска 3 4.04.2024, 18:16

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Таможеники оценили авто в 710 тысяч рублей, перевозчик — в два раза дешевле.

Автомобиль Porsche 911 2022 года выпуска пытались ввезти в Беларусь по заниженной в два раза стоимости, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В документах было указано, что премиальное авто, которое везли в автовозе IVECO, стоило 345 тысяч рублей. Однако таможенники установили, что реальная стоимость транспортного средства составляла 710 тысяч рублей.

«Недостоверные сведения, указанные в документах, могли стать основанием для уменьшения таможенных платежей на сумму более 100 тысяч рублей», — уточнили в ГТК.

В отношении компании-перевозчика начат административный процесс за представление недостоверных сведений о товарах. Нарушителю грозит штраф до 213 тысяч рублей.