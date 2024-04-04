В Беларусь пытались ввезти Porsche 2022 года выпуска

В Беларусь пытались ввезти Porsche 2022 года выпуска3
- 4.04.2024, 18:16
- 2,282
Таможеники оценили авто в 710 тысяч рублей, перевозчик — в два раза дешевле.
Автомобиль Porsche 911 2022 года выпуска пытались ввезти в Беларусь по заниженной в два раза стоимости, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В документах было указано, что премиальное авто, которое везли в автовозе IVECO, стоило 345 тысяч рублей. Однако таможенники установили, что реальная стоимость транспортного средства составляла 710 тысяч рублей.
«Недостоверные сведения, указанные в документах, могли стать основанием для уменьшения таможенных платежей на сумму более 100 тысяч рублей», — уточнили в ГТК.
В отношении компании-перевозчика начат административный процесс за представление недостоверных сведений о товарах. Нарушителю грозит штраф до 213 тысяч рублей.