В Рогачеве пенсионеры с автоматами заняли поликлинику28
- 4.04.2024, 18:22
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Что происходит?
В Рогачеве пенсионеры с автоматами заняли поликлинику, сообщает «Флагшток».
В Рогачевском районе сформировали отряд «народного ополчения», в который вошли военные пенсионеры, участники войны в Афганистане и бывшие милиционеры. В рамках учений подразделение «оккупировало» местную поликлинику.
В сюжете на региональном телеканале объяснили, что отряд «народного ополчения» будет «поддерживать порядок».
Всего в формирования территориальной обороны призвали около 200 человек. Все они должны были пройти проверку в том числе на политическую благонадежность.