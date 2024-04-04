В Рогачеве пенсионеры с автоматами заняли поликлинику 28 4.04.2024, 18:22

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Что происходит?

В Рогачеве пенсионеры с автоматами заняли поликлинику, сообщает «Флагшток».

В Рогачевском районе сформировали отряд «народного ополчения», в который вошли военные пенсионеры, участники войны в Афганистане и бывшие милиционеры. В рамках учений подразделение «оккупировало» местную поликлинику.

В сюжете на региональном телеканале объяснили, что отряд «народного ополчения» будет «поддерживать порядок».

Всего в формирования территориальной обороны призвали около 200 человек. Все они должны были пройти проверку в том числе на политическую благонадежность.