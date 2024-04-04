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В Пинске с молотка продают необычный объект

  • 4.04.2024, 19:04
В Пинске с молотка продают необычный объект

Аукцион состоится 9 апреля.

В Пинске на аукционе продают подземную канализацию длиной почти 100 метров, которую выставили на торги из-за долгов местного жилищного кооператива. Лот начальной стоимостью 220 рублей появился на площадке «БелЮрОбеспечение», заметило «Зеркало».

Подземная канализационная сеть находится на улице Черняховского, 34 в Пинске, северо-западнее жилого дома. Общая ее длина — 96,5 метра.

Канализация находится в собственности потребительского жилищного кооператива «Черняховская 34». Но из-за долгов предприятия судебный исполнитель наложил арест на объект, и его выставили на торги.

Стартовая цена лота составляет 220 рублей, сумма задатка — 22 рубля. Участники торгов до их начала должны прийти и осмотреть канализацию. Сам аукцион состоится 9 апреля.

Пока трудно сказать, насколько ажиотажными будут торги, однако объявление уже собрало пять лайков на сайте «БелЮрОбеспечения».

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