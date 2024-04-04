ГУР: Радиус украинских атак на российские военные предприятия будет увеличиваться 4.04.2024, 19:09

Андрей Юсов анонсировал атаки, которые порадуют украинцев.

В украинской разведке утверждают, что атаки дронами на российские военные объекты будут продолжаться, а их радиус будет увеличиваться.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов отказался подтверждать или опровергать, что по военным объектам в Елабуге и Нижнекамске ударила Украина. Однако он подчеркнул, что «добрые летательные объекты» долетели до законных военных целей на территории «оккупированного Россией Татарстана».

«Мы все этому порадовались. Я думаю, что подобные радости будут и в будущем. И радиус их будет увеличиваться», — сказал представитель ГУР.