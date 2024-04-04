Стала известна дата открытия торгово-развлекательного центра на месте Червенского рынка 4.04.2024, 19:15

Уже скоро.

ТРЦ «Червенский», который возводят на месте одноименного рынка в Минске, откроется уже 29 мая.

Вернее, в нем откроются два первых магазина — гипермаркет Green и магазин одежды немецкого бренда NewYorker.

Об этом Realt сообщили в группе компаний «РАПА», которая, как отметил портал, «строит ТРЦ, управляет сетью гипермаркетов Green и является эксклюзивным дистрибутором NewYorker в Беларуси».

Торгово-развлекательный центр «Червенский» занимает общую площадь около 63 тыс. кв. м. Более 43 тыс. из них приходится непосредственно на торговый центр, остальное — подземный паркинг на 500 машино-мест и вспомогательные помещения.

Полностью ТРЦ планируют открыть для посетителей в третьем квартале этого года.

«Отметим, что открытие торговых центров очередями — это мировая практика, которая хорошо себя зарекомендовала», - комментирует портал.