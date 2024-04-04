закрыть
4 апреля 2024, четверг, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стала известна дата открытия торгово-развлекательного центра на месте Червенского рынка

  • 4.04.2024, 19:15
Стала известна дата открытия торгово-развлекательного центра на месте Червенского рынка

Уже скоро.

ТРЦ «Червенский», который возводят на месте одноименного рынка в Минске, откроется уже 29 мая.

Вернее, в нем откроются два первых магазина — гипермаркет Green и магазин одежды немецкого бренда NewYorker.

Об этом Realt сообщили в группе компаний «РАПА», которая, как отметил портал, «строит ТРЦ, управляет сетью гипермаркетов Green и является эксклюзивным дистрибутором NewYorker в Беларуси».

Торгово-развлекательный центр «Червенский» занимает общую площадь около 63 тыс. кв. м. Более 43 тыс. из них приходится непосредственно на торговый центр, остальное — подземный паркинг на 500 машино-мест и вспомогательные помещения.

Полностью ТРЦ планируют открыть для посетителей в третьем квартале этого года.

«Отметим, что открытие торговых центров очередями — это мировая практика, которая хорошо себя зарекомендовала», - комментирует портал.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко