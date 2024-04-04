Финляндия отремонтировала газопровод Balticconnector

Финляндия отремонтировала газопровод Balticconnector2
- 4.04.2024, 19:32
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Он был перебит якорем.
В Балтийском море завершился ремонт поврежденного якорем газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию. Он возобновит работу 22 апреля, сообщили компании Gasgrid (Финляндия) и Elering (Эстония).
Целостность и прочность трубы успешно проверили водой под давлением.
После этого трубу нужно высушить изнутри и заполнить газом.
«Ввод в эксплуатацию планируется завершить 22 апреля, когда рынок снова сможет пользоваться морским газопроводом Balticconnector», – сообщили компании.