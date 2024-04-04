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Финляндия отремонтировала газопровод Balticconnector

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  • 4.04.2024, 19:32
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Финляндия отремонтировала газопровод Balticconnector

Он был перебит якорем.

В Балтийском море завершился ремонт поврежденного якорем газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию. Он возобновит работу 22 апреля, сообщили компании Gasgrid (Финляндия) и Elering (Эстония).

Целостность и прочность трубы успешно проверили водой под давлением.

После этого трубу нужно высушить изнутри и заполнить газом.

«Ввод в эксплуатацию планируется завершить 22 апреля, когда рынок снова сможет пользоваться морским газопроводом Balticconnector», – сообщили компании.

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