Минчанка организовала полноценную свадьбу за $2700

Минчанка организовала полноценную свадьбу за $27006
- 4.04.2024, 19:47
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Вот как уложились.
Минчанка рассказала в соцсетях, как ей удалось организовать свадьбу за месяц, потратив $2700 на все: от колец до нарядов и декора ресторана. Девушка подчеркивает, что это была не просто роспись, а полноценная свадьба, пусть и камерная. Молодожены поделились сметой, передает «Онлайнер».
Пара рассказывает, что пыталась организовать свадьбу трижды. Планировали бюджет $4000—6000, но свадебные организаторы говорили, что вписаться в такой бюджет невозможно. Молодые люди взялись за дело сами.
Вот сколько стоили составляющие праздника:
$840 — ресторан;
$720 — наряды для жениха и невесты;
$300 — свадебный текстиль и декор (букет невесты, цветы, вазы и подсвечники);
$250 — кольца;
$205 — напитки;
$130 — фотограф;
$100 — альбомы и кадры Polaroid;
$86 — торт;
$59 — торжественная регистрация и зал для первого бокала;
$20 — сборы молодоженов (макияж, укладка, барбершоп).
Итого $2710. Тем, кто собирается повторить опыт, девушка напоминает о скрытых расходах: такси, доставки, чаевые, маникюр вне графика.