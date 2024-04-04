Минчанка организовала полноценную свадьбу за $2700 6 4.04.2024, 19:47

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Вот как уложились.

Минчанка рассказала в соцсетях, как ей удалось организовать свадьбу за месяц, потратив $2700 на все: от колец до нарядов и декора ресторана. Девушка подчеркивает, что это была не просто роспись, а полноценная свадьба, пусть и камерная. Молодожены поделились сметой, передает «Онлайнер».

Пара рассказывает, что пыталась организовать свадьбу трижды. Планировали бюджет $4000—6000, но свадебные организаторы говорили, что вписаться в такой бюджет невозможно. Молодые люди взялись за дело сами.

Вот сколько стоили составляющие праздника:

$840 — ресторан;

$720 — наряды для жениха и невесты;

$300 — свадебный текстиль и декор (букет невесты, цветы, вазы и подсвечники);

$250 — кольца;

$205 — напитки;

$130 — фотограф;

$100 — альбомы и кадры Polaroid;

$86 — торт;

$59 — торжественная регистрация и зал для первого бокала;

$20 — сборы молодоженов (макияж, укладка, барбершоп).

Итого $2710. Тем, кто собирается повторить опыт, девушка напоминает о скрытых расходах: такси, доставки, чаевые, маникюр вне графика.