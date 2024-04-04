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В Японии забили фантастический гол с центра поля

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  • 4.04.2024, 19:53
  • 3,414
В Японии забили фантастический гол с центра поля
Тьяго Сантана красиво забил в чемпионате Японии

Видеофакт.

Необычайно красивый гол был забит в чемпионате Японии. Взятие ворот в матче «Токио» — «Урава Редс» уже сейчас называют будущим обладателем премии Пушкаша.

Автором супергола стал бразильский форвард гостей Тьяго Сантана. На 24-й минуте матча он подхватил мяч возле своей штрафной.

После этого 31-летний бразильский нападающий протащил мяч до центральной линии, откуда мощно пробил и не оставил вратарю «Токио» шансов вытянуть этот удар.

Отметим, что супергол не помог команде Урава Редс избежать поражения, после него они пропустили два гола и проиграли со счетом 1:2.

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