В Японии забили фантастический гол с центра поля

В Японии забили фантастический гол с центра поля3
- 4.04.2024, 19:53
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Видеофакт.
Необычайно красивый гол был забит в чемпионате Японии. Взятие ворот в матче «Токио» — «Урава Редс» уже сейчас называют будущим обладателем премии Пушкаша.
Автором супергола стал бразильский форвард гостей Тьяго Сантана. На 24-й минуте матча он подхватил мяч возле своей штрафной.
После этого 31-летний бразильский нападающий протащил мяч до центральной линии, откуда мощно пробил и не оставил вратарю «Токио» шансов вытянуть этот удар.
Has Urawa Reds' Thiago Santana won the Puskas Award with this? 😱 pic.twitter.com/K38bIJcesN— GOAL (@goal) April 4, 2024
Отметим, что супергол не помог команде Урава Редс избежать поражения, после него они пропустили два гола и проиграли со счетом 1:2.