В Японии забили фантастический гол с центра поля 3 4.04.2024, 19:53

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Тьяго Сантана красиво забил в чемпионате Японии

Видеофакт.

Необычайно красивый гол был забит в чемпионате Японии. Взятие ворот в матче «Токио» — «Урава Редс» уже сейчас называют будущим обладателем премии Пушкаша.

Автором супергола стал бразильский форвард гостей Тьяго Сантана. На 24-й минуте матча он подхватил мяч возле своей штрафной.

После этого 31-летний бразильский нападающий протащил мяч до центральной линии, откуда мощно пробил и не оставил вратарю «Токио» шансов вытянуть этот удар.

Has Urawa Reds' Thiago Santana won the Puskas Award with this? 😱 pic.twitter.com/K38bIJcesN — GOAL (@goal) April 4, 2024

Отметим, что супергол не помог команде Урава Редс избежать поражения, после него они пропустили два гола и проиграли со счетом 1:2.