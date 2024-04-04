Глава МИД Литвы: Цинично говорить о единстве с Украиной без реальной помощи 6 4.04.2024, 20:01

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Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис призвал Запад увеличить помощь Киеву.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис слова о единстве и солидарности с Украиной без значительных поставок оружия и гарантий безопасности превращаются в цинизм.

Об этом литовский министр написал в Twitter (X).

Ландсбергис убежден, что Западу необходимо помочь Украине одержать победу над Россией.

«Хорошие истории не выигрывают войны. Без значительных поставок оружия и реальных гарантий безопасности знаменитый нарратив о единстве и солидарности с Украиной ослабевает и быстро приближается к цинизму», – подчеркнул он.

По словам главы МИД Литвы, успокаивающие истории могут помочь выиграть выборы, но если они ложные, «они обездвиживают нас, мешают нам действовать, пока украинцы продолжают гибнуть за нас».

«Украинцы творили чудеса и неоднократно ставили «экспертов» в неудобное положение. Мы должны быть благодарны за такого союзника, но вместо того, чтобы помочь им победить, мы просим их воевать со связанной за спиной рукой», – добавил Ландсбергис.

Он предупреждает, что Европа находится в большой опасности, поскольку Россия «вдохновилась умиротворением».

«Фактом остается то, что что что-либо, кроме полного восстановления суверенитета и безопасности Украины, будет поощрять Путина и мировых тиранов продолжать действовать, пересекать границы, насиловать и убивать ради достижения своих целей», – добавил он.

Глава МИД указал, что единственный путь для Запада – изменить курс, стать серьезными и помочь Украине достичь полной победы.