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Польша объявила о создании миссии НАТО по Украине

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  • 4.04.2024, 20:12
  • 1,024
Польша объявила о создании миссии НАТО по Украине

Альянс будет обучать украинских военных.

НАТО организует миссию по Украине, речь идет не о вступлении в конфликт, а прежде всего об обучении украинских военных. Об этом сообщил польский министр Радослав Сикорский после двухдневной встречи глав МИД стран-членов, передает Onet.

«Мы решили создать миссию НАТО. Это не означает, что мы собираемся воевать, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности альянса по координации, обучению и планированию для более скоординированной поддержки Украины», — сказал он.

Накануне Сикорский пояснил, что миссия позволила бы использовать логистику НАТО и другие «общие элементы», что значительно бы помогло Киеву. Его спросили, не боится ли он, что Россия воспримет работу миссии как вступление альянса в конфликт. Москва, ответил он, уже убеждает россиян, что Россия воюет с НАТО, а не с Украиной.

«И я не советую [России атаковать НАТО], потому что мы в 20 раз богаче, мы укрепляемся в данный момент, и так же, как Советский Союз не выиграл холодную войну с Западом, так и Россия проиграла бы такую войну», — подчеркнул Сикорский. По его мнению, «несмотря на нынешнюю патовую ситуацию на фронте, Украина еще не сказала последнего слова», а исход конфликта во многом зависит от действий НАТО.

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