В Беларусь приплыла краснокнижная рыба 2 4.04.2024, 20:24

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Как рыбаку не попасть на большой штраф.

В белорусских реках стала появляться краснокнижная рыба – сырть, или рыбец. Telegram-канал «Рыбалка в Беларуси» предупредил об этом рыбаков, заметил портал blizko.by.

Сырть в последнее время часто попадает в улов, и рыболовы по незнанию могут получить большой штраф.

За незаконную ловлю сырти предусмотрена административная или уголовная ответственность. Штраф может достигать 50 базовых величин (Br2000). При этом за каждую особь взыскивается ущерб по тройной таксе.

Если рыбак непреднамеренно выловил рыбу, которая внесена в Красную книгу, ему следует выпустить ее в неповрежденном виде в воду.

Сырть, или рыбец, относится к категории охраны III. В Беларуси она считается проходной. Рыба заходит в наши реки во время нереста.

Ей полюбились Неман, Западная Двина, Западный Буг, верховья Днепра.

Длиной особь может быть до 50 см. Вес достигает 3 кг.

С 20 марта в Беларуси ввели запрет на лов рыбы в реках и водоемах. Причины такого решения связывают с нерестом, который проходит в это время.

Но при определенных условиях рыбачить можно. Любительское рыболовство разрешается только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных, или тройных крючков.

Ловить разрешено только в светлое время суток и без захода в воду. Также можно рыбачить со льда, если он где-то еще сохранился, или с искусственных сооружений.

Такие правила действуют с целью сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для их восполнения. При этом промысловое рыболовство полностью под запретом.

В Брестской и Гомельской областях запрет на ловлю рыбы будет действовать по 18 мая, в Гродненской, Минской и Могилевской – по 30 мая, а в Витебском регионе – по 8 июня.